Riigikokku pürgivad inimesed on oodatud küberturvalisuse koolitusele

«Inimesed, kes ei tööta IT valdkonnas, ei pruugi alati tajuda kübermaailma ohte. RIA roll on neile tähelepanu juhtida ja läbi praktiliste ning lihtsate näidete teadlikkust tõsta, et ennetada küberrünnaku ohvriks langemist,» ütles koolituste läbiviija, RIA intsidentide käsitlemise osakonna juht Tõnu Tammer.

Koolituste vajalikkust on tõestanud maailma kogemus. «Praktika näitab, et kõige enam rünnatakse just kandidaatide ja erakondade veebilehti ja meiliaadresse, mistõttu peame oluliseks teha omalt poolt kõik, et nad saaks turvalisi kanaleid kasutada,» sõnas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel.

Seekordse koolituste ajaks ei ole erakonnad ja üksikkandidaadid veel pidanud oma nimekirju valimiskomisjonile esitama, mistõttu korraldatakse vajadusel lisakoolitus veebruaris. «Novembrikuu valisime seetõttu, et enamik, kes plaanib kandideerida, on selleks ajaks siiski juba oma põhimõttelise otsuse langetanud. Soovime, et kandidaadid saaks lihtsad näpunäited ka praktiliselt kasutusele võtta,» lisas Vinkel.

Huvilistel palutakse registreeruda aadressil helena.stepanov@valimised.ee.