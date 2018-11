Keskerakonna Tartumaa piirkonda juhib Marika Tuus-Laul

Tuus-Laul ütles, et tema soov on kasvatada Keskerakonna toetajate arvu Tartumaal. «See tähendab aktiivset osalemist üritustel, Keskerakonna programmi seisukohtade tutvustamist inimestele ja nii edasi,» selgitas Tuus-Laul. Ta lisas, et kuigi piirkonnas on ligi 600 Keskerakonna toetajat, soovib ta kasvatada liikmete arvu ning suurendada ka nende aktiivsust.