Kaitseväe Raadilt kolimise idee sumbus ajanappuses

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm ütles, et kui nad kolimisest Tartu linnaga aprillis esimest korda rääkisid, oli linn oma pakkumises väga selge, et detailplaneering läheb juunis töösse ja saab hiljemalt 2019. aasta lõpuks kehtestatud. Ka oli linn valmis kompenseerima asenduskulud, et jõuda Ravilas kaitseväelinnaku arendamises vähemalt nii kaugele, kui praegu ollakse Raadil. See summa oli umbes kaheksa miljonit.