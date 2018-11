Tartu sai Eesti kiireimad elektriautode laadijad.

Uued kiirlaadijad on ühed esimesed avalikud laadijad Eestis, millel on Euroopa ehk CCS (Combined Charging System) laadimisstandard. «Seega saavad nüüd Tartus kiirelt laadida ka Euroopa ja muu maailma autotootjate elektriautod. Üleriigilises ELMO kiirlaadimisvõrgustikus on kasutusel Jaapani ChaDeMo laadimisstandard, millega saab kiirlaadida ainult Jaapani autosid,» ütles Elektritransport OÜ esindaja Rain Neemlaid. Ta lisas, et CCS laadimisstandardiga laadijate lisandumine on ülimalt oluline, sest lähiaastatel tuleb Euroopas välja kümneid elektriautode mudeleid, mis kasutavad just seda standardit.