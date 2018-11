Härma gümnaasiumi õpilased rajasid taimeseina

Et inglise keele tunni teema oli taaskasutus ja õpetaja Söödile toataimed väga meeldivad, saidki plastpudelitest lillepotid. Kõik taimed, mis kooli toodi, olid õpetajale teada. Lisaks lillepottide meisterdamisele ja taimede istutamisele tegid õpilased oma istikute juurde ka plakatid. Aaloe plakatil olid kirjas ka selle taime kasulikud omadused. Mõni õpilane oli toonud ka kaktuseid. Üks õpilane ei toonudki taime, vaid hoopis basiiliku seemned. «Alguses vaatasime, et siit ei tule midagi, aga näe, alt on kõik idusid täis, varsti tulevad taimed mullast välja,» rääkis õpetaja Sööt.