Sajand muusikat mahtus kahesajale leheküljele

Jaanson on raamatus «Eesti muusika 100 aastat» vaatluse alla võtnud kodumaise muusikaajaloo nõnda, et see on jagatud peatükkidesse «Vaimulik muusika», «Koorimuusika», «Sümfooniline muusika», «Lavamuusika», «Kammermuusika», «Levimuusika» ja «Muusikateadus».