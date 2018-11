Kui 16-aastaselt Katerina Runinalt küsida, millest ta unistab, jääb tüdruk vait. Mitte et ta nii väga jutukas oleks, aga … Katerina hakkab näppudega helmeid veeretama, nagu poleks küsimust kuulnudki, terve laud on ta omameisterdatud ehteid täis. Vanaema Galina Runina ei suuda sõna lausumata olla. «Katja ju tahaks vaid, et ei oleks enam haige,» vastab ta lapselapse eest.

Kuidas leppida sellega, et last tabab tõbi, mille tõenäosus on üks miljonist. Ja sellega, et ravim, mis võiks ehk aidata, on liiga kallis.