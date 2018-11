Enriko Talvistu: Kitsele on kärneriks tuldud

Kaarel Tarand, Eesti Rahva Muuseumi avalike suhete juht

Seisab täpselt sellises olekus meie hoidlas, nagu konserveeritud olekus hoidlasse pandi. Seda ei ole mõtet lahti pakkida, seda saavad ainult konservaatorid teha. Enne ei olegi ju mõtet, kui tekib eksponeerimise koht.

Minu teada ei ole ERM endale siduvat kohustust võtnud, et jah, paneme üles, kunstiteosena on see säilitatud ja midagi sellega ei juhtu.

ERMi seisukohalt oli nii, et selleks ajaks, kui teos kokkupakitult meile tuli, olid meil projektid, plaanid ja uue hoone sisekujundus ammu paigas. Siia tekitada kohta tema eksponeerimiseks oli algusest peale võimatu – kuni meil ei ole tekkinud lisavõimalusi end täisväärtusliku kunstimuuseumina tunda nii, nagu see oli Lipharti ajal. See lihtsalt on nii.

Lõpuks tuleb arvesse võtta ka asjaolusid, millega seoses see teos on loodud. Ei ole nii, et igasse suvalisse kõrtsi välja panna. See on selge.

Meie ei ole selle kohta mingit otsust teinud ja see ei ole ka praegu aktuaalne, hoiame ja säilitame kõigi tingimuste kohaselt. Kui keegi tuleb hea ettepanekuga, et ta tahaks seda, saab asja arutada ja kaaluda. Omandiküsimus ei ole kunsti puhul tähtis, seda saab deponeerida.