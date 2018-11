Galerii: esietenduse pidu segunes teatrijuhi lavajuubeli tähistamisega

Kiri tordil oli tugevasti seotud lavastusega, kus traagiline on segunenud koomilisega. Juveliir Maurice (Hannes Kaljujärv) on raske haiguse tõttu suremas, aga veab siiski välja oma 90. sünnipäevani. Teda hoiab elus oma 30. sünnipäeval antud lubadus juua täpselt 60 aastat hiljem kuningannaga tassike teed. See tundub kättesaamatu igatsusena.