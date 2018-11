Tartu uue bussiliinivõrgu kriitika süstematiseerimine võtab aega aasta lõpuni

«Meie partner Positium on see, kes need ettepanekud koondab ja süstematiseerib, pärast seda vaatame, kas kõik ettepanekud said vajalikus mahus kajastatud ja kuidas tervik välja näeb. Pärast seda lähevad ettepanekud Soome partnerile,» lausus Tamm. «Mõned ettepanekud on väikese detaili kohta, mõni on suurem analüüs. Oli teada, et kui liinivõrgu kavaga välja tuleme, tulebki palju ettepanekuid. Ega me ei arvanud, et see on lõplik skeem ja et tulime ainuvõimaliku ja parima variandiga välja. Seepärast protsessi varakult kavandasimegi, et saada tagasisidet. On hea meel, et inimesed nii aktiivsed olid.»