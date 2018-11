Tartu teadlased: Värska mineraalvesi sobib nohuraviks

Teadlased uurisid vett Värska sanatooriumi sügavaimas, 595 meetrini ulatuvas kaevus number 6, kust pärinev vesi on sedavõrd rikas mineraalainetest, et ei sobi inimesele niisama joomiseks. Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi vanemteaduri Enn Karro veetud projekti käigus võrreldi puurkaevu mineraalvee koostist üheksa Eestis müüdud tootega nagu näiteks Humer, Quixx, Steimar ja Otrivin. Kõik seni Eestis müüdavad ninaspreid on Karro kinnitusel toodetud ookeani- või mereveest, mis tähendab, et enne tarbijani jõudmist seda lahjendatakse ning ka steriliseeritakse. Värska mineraalvesi pärineb aga sügavalt maapõuest ja on nii puhas, et ei vaja täiendavat steriliseerimist.