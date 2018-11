PÖFFi Tartu avapaugul sattusid filmitegelased uude keskkonda

Kontserdiks joonistas videokunstnik Andres Tenusaar koos abilistega üles 13 Eesti filmi valitud kaadrid, mida ta kohapeal kokku miksis. Muusika, milles oli oma osa improvisatsioonil, lõi samal ajal laval helilooja Taavi Kerikmäe. Kinolinal anti uus elu animeeritud tegelastele sellistest Eesti filmidest nagu "Laanetaguse Suvi", "Viimne Reliikvia", "Teisikud", "Kevade", "Põrgupõhja uus vanapagan", "Arabella, mereröövli tütar", "Minu Leninid" ja teised. Nii muusika kui videomontaaž olid kontserdil improvisatsioonilised. Nagu Tenusaarega kohapeal vesteldes selgus, alustati kaadrite üles joonistamist juba 2013. aastal ning materjali kogumine ja monteerimine on olnud suur ja põhjalik töö. Kontserdi kandvateks tegelasteks olid kinolinal figureerinud mitu erinevat Leninit. "Iga kord on see kontsert erinev ja iga kord on erinevad peategelased," tõdes Tenusaar.