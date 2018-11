Galerii: esitlusele tuli «Eesti muusika 100 aastat»

Mart Jaanson on raamatus vaatluse alla võtnud kodumaise muusikaajaloo nõnda, et see mahub peatükkidesse «Vaimulik muusika», «Koorimuusika», «Sümfooniline muusika», «Lavamuusika», «Kammermuusika», «Levimuusika» ja «Muusikateadus». Ta märkis, et püüdis vältida poleemilist joont ja seadis tähtsamaks muusika kvaliteedi.