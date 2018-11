Linn läks humoorikate kleepsudega avalike napsitajate vastu

Ligi kuu tagasi paigaldas Tartu linn Annelinna läbiva kergliiklustee äärde prügikastidele koomiksitena kujundatud kleepsud, mille eesmärk on meenutada möödujaile, et alkoholi joomine bussipeatustes, mänguväljakutel ja parkides võib häirida kaaslinlasi. Ühtlasi tuletatakse nendega meelde, et alkoholi pruukimine avalikus kohas on seadusega keelatud.