Kas 16. november peaks olema riigipüha?

See on oluline tähtpäev, sest sellest hetkest hakkas Nõukogude Liit lagunema. Rääkisin toona Leedu, Läti ja Gruusia ülemnõukogu esimehega, kes ütlesid, et nad ei saa sellisele otsusele toetust. Eesti oli pärast otsuse vastuvõtmist üksi. Teised liiduvabariigid tulid meile järele 1989. ja 1990. aastal. Nõukogude Liidu ülemnõukogu küll tühistas meie otsuse, kuid mina jäin enda juurde. ENSV ülemnõukogu esimehena ma ei allkirjastanud pärast suveräänsusdeklaratsiooni vastu­võtmist ühtegi Nõukogude Liidu seadust.