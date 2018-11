Rääkides aadetest ja ideedest, ühistööst ja vajadusest rahvusliku kaine reaalpoliitika järele, mis oleks ühtaegu solidaarne ning pakuks võimalusi ja tuge igale isikule vastavalt tema vajadustele, mõjus Tõnisson paljudele noorematele ja temast märksa pragmaatilisema meelega poliitikutele vana ja tüütuna. Seda enam, et kolmekümnendateks aastateks oli Eesti tänu küllalt kiirele arengule jõudnud järku, kus tegelik jõud oli liikunud ühelt poolt riigi ja teisalt äriringkondade kätte ning ühiskonna kasvamist sel kujul, nagu see kunagi oli olnud ning millest Tõnisson ikka unistas, peeti lihtsalt aegunuks.

Ei saa eitada, et kirjastusühisusel olid majanduslikud probleemid ja et sularahapuudus oli ühisust vaevanud juba pea kümmekond aastat. Kuid aastaks 1935 olid kõige suuremad raskused siiski seljataga, plaanid tulevikuks tehtud ning majanduslikult mõistlikuks hinnatud.

Tegelik põhjus oli siiski milleski muus: 1935. aastal ehitati ja loodi Eestis nn uut rahvuslikku vaimu, mille südameks oli usk riigivõimu ja riigiasutustesse, kuid Tõnisson ei tahtnud selles loomises kaasa lüüa. Pigem vastupidi, ta kirjutas lehes, et see uus vaim ei ole demokraatlik, et see tahab luua ühte meelt käsu korras ega toeta iga üksiku inimese õigust ise teha ja arvata. Tõnisson tuli lehest eemale saada, sest muidu oleks Tartust võinud kujuneda liialt tugev kants uue vaimu ja võimu vastu.