Rannahooajaks valmib kanaliranda uus hoone

Krundi omanik ja arendaja Karin Raid, kunagine Tartu kõrge linnaametnik, selgitas, et plaanis on kolmekorruseline maja, mille esimesel korrusel on Anne kanali poole avaneva terrassiga söögikoht ja parkimiskohad kümnele autole, ülemisel kahel korrusel aga büroopinnad. Täpsemini avatud bürood, mida saab üürnike soovile vastavalt kohandada.