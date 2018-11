Lasteaia asemel kerkivad Kaupmehe tänavale hoopis kortermajad

Seni nägi planeering ette, et Kaupmehe tänava Raadi mõisapargi poolsetele kruntidele võib ehitada üksnes äri- või tootmishooneid, kuid ükski maaomanik ei olnud sellest huvitatud. Nüüd algatas Tartu vallavalitsus maa sihtotstarbe muutmiseks uue detailplaneeringu, mille õnnestumise korral võib kümnele Kaupmehe tänava krundile ehitada hoopis kortermaju.

Terviseamet tegi küll selgeks, et Kaupmehe tänav on lasteaiale liiga mürarikas, kuid korterelamute ehitamisele piiranguid ei sea. «Toon lihtsa näite: sama hästi võiks mõelda elu võimalikkuse üle Tartu linnas Riia tänava ääres, kus on kolm korda tihedam liiklus, kuid inimesed elavad seal siiski,» märkis Tartu vallavanem Jarno Laur.