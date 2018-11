Tee-ehitajad tõmbavad siin-seal veel viimaseid otsi kokku

Tartu teede, tänavate ja sildade remontimiseks kulus tänavu ligi 7,5 miljonit eurot, millest 6,5 miljonit eurot oli linna raha ja miljon eurot eurotoetused. Talv on ukse ees ning suurem jagu selle aasta kavas olnud teetöödest on ülikoolinnas tehtud või peaaegu tehtud, ainult Tamme kooli ja Tõrukese lasteaia vahele jääva Tamme puiestee lõigu remont lükkus järgmisse aastasse.

Tänavustest teetöödest tunneb suurt rõõmu ka põhjalikult remonditud Malmi tänaval elav Lembit Tähepõld. «Kõik käis kiiresti, töö on tipp-topp,» kiitis ta. «Ei anna võrrelda, mis siin oli enne ja mis on nüüd.»

Enne olid Malmi tänaval kõnniteede asemel sissetallatud kruusased rajad ja sõiduteel paarkümmend aastat tagasi pandud õhuke asfalt. «Nüüd on siin ühel pool ilus lai kõnnitee, kust on hea lasteaeda käia,» rääkis Lembit Tähepõld. «Teisel pool saavad autod parkida. On ka äärekivid, korralik asfalt, vesi jookseb tänavalt ära, kõik on tipp-topp.»