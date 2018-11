Eile Tartus tabatud Leedu autovaras väitis kohtu ees, et tuli Eestisse osturetkele

Mehel pandi käed raudu 14. novembri varahommikul Tartus Rebase tänaval. Kahtlustuse kohaselt oli ta üritanud mõni tund enne seda Tammelinnas ebaõnnestunult ärandada ligi 30 000 eurot maksvat BMWd ja tõenäoliselt ka üht samasse hinnaklassi kuuluvat Hondat. Tagaajamise käigus pidi üks politseinikest tegema teenistusrelvast ka kolm hoiatuslasku õhku.

Leedulane osales prokuratuuri väitel kuues autovarguses, millest viis lõppesidki võõra masina äraajamisega. Neli autot varastas ta möödunud nädala keskel Pärnust ja need on praeguseks tõenäoliselt viidud Leetu.

Tartus õnnestus noormehel koos vähemalt ühe kaasosalisega üks auto käivitada, kuid teise varastamise katsel jäädi omanikule vahele ja too kutsus politsei.

«Tema jutust olid tõsiseltvõetavad ainult sidesõnad,» nentis Siinmaa.

Ehkki teine leedulasest autovaras pääses eile korrakaitsjate eest jooksu, on ringkonnaprokurör Aro Siinmaa sõnul tema isik tuvastatud ning nüüd jätkub töö rahvusvaheliselt, et ka teda vastutusele võtta.

«Meil on piisavalt andmeid, et koguda tõendeid tema kohta ja hiljem ka esitada loovutamistaotlus Leedule,» sõnas Siinmaa.

«Neil kahel oli professionaalne tehnika autode varastamiseks, seega on põhjust arvata, et neil on vähemalt Leedus kaasosalisi,» jätkas Siinmaa. Ta ei kommenteerinud, kas osa kuritegevuseks tarvitatud tehnikast õnnestus 22-aastaselt noormehelt kätte saada.

Kinnipeetud noormees väitis neljapäeval kohtusaalis, et ta oli Pärnus ja Tartus hoopis osturetkel ning ta on süütu. Näiteks väitis noormees seda, et käis hommikul kell viis meelepäraseid asju ostmas.

Siinmaa kinnitas, et ametlikud päringud on rahvusvaheliselt välja saadetud, et teada saada, kas noormeest on varem karistatud või mitte. Ta lisas, et koostöö Leeduga on tihe ning käib pidevalt.