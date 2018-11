Video: loomakaitsjate aktsioon kukkus Tartus läbi

Neljapäeva hommikul kogunes viis veendunud loomakaitsjat Tartu külje all Rahingel tegutseva lihatööstuse ette, et jätta hüvasti autoga tapamajja toodavate loomadega hüvasti. Korraldajate üllatuseks selgus kohapeal, et sellesse ettevõttesse suurte autodega hommikuti loomi ei veeta ning tapamajas lõpetatakse vaid ühe-kahe looma elu päevas.