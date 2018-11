Sel laupäeval algab Lõunakeskuses juba kuuendat korda suur suusalaat. Sel on tänavu ka heategevuslik pool: AS Sportland Eesti annetab iga suusaergomeetril tõmmatud kilomeetri eest kümme eurot Tudulinna asenduskodule, et lapsed saaksid enne talve korraliku suusavarustuse.