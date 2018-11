Aparaaditehases sündis kunsti- ja disainioksjon

Tartus Aparaaditehase loomelinnaku galeriis Made in Aparaaditehas (Kastani 42) peetakse sel reedel esimest korda kunsti- ja disainioksjoni. Müüki pannakse kunstnike ainueksemplaridest teosed, mida on varem eksponeeritud näitustel ja moelavadel ning mis on kogunud palju auhindu. Oksjon on osa loomelinnaku reedel ja laupäeval toimuvast üritusest Kultuurikaubamaja, kus saab osa võtta erisugustest töötubadest.