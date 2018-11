Ohtlikud löökaugud tuleb Tartus parandada nelja tunni jooksul

Tartu teedeteenistuse juhataja Urmas Mets pidas üllatavaks, et hankel osalesid kõik ettevõtted, kes on võimelised Tartus asfalti tootma, ja ka seda, et võidupakkumuse hind oli linna prognoosist odavam. Seda olukorras, kus bituumeni hind on järjest kallinenud.