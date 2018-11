Tartu maraton ootab sel talvel ka retrosuusatajaid

Täna avalikult maratoni ametlikuks osaks kuulutatud vintage-sõit viib osalejad nii mõtteis kui ka vahetu kogemuse kaudu tagasi möödunud sajandisse. «Eestimaa talvist laulupidu on sõidetud pea 60 aastat ja vastloodud Tartu maraton Vintage annab võimaluse minna rajale retrovarustusega selliselt, et see ei hakka takistama liikumist,» rääkis peakorraldaja Indrek Kelk.

Tänapäevased klassikajäljed on nii kitsad, et ei lase vanaaegsete puusuuskadega suusatada, ilma et suusk ja side raja külgedesse takerduks. Selle vältimiseks tuleb rajale vähemalt üks suusajälg tavapärasest sedavõrd palju laiem, et seal oleks võimalik sõita ka klassikalise puusuusaga.

«Tartu maratonil on väga palju osalejaid, kel oleks vaja uut ergutust, et silm ikka edasi säraks ja entusiasm säiliks. Just vana suusa ja sinna juurde kuuluva ajastutruu riietusega rajale minek võiks anda omaette elamuse,» lisas Kelk.

Vintage-suusatajad lähevad rajale koos põhidistantside (63 ja 31 kilomeetrit) suusatajatega. Et seltskonda koondada, teevad korraldajad retrosõitjatele eraldi stardirühma. Kui suusatajal on varasemate tulemuste põhjal õigus startida eestpoolt, siis seda on tal võimalik soovi korral ikkagi teha.

Osalejatele on ette nähtud eraldi ajastutruud stardinumbrid ja finišis ootab neid vastava kujundusega diplom.