Ja et ettevõtete nimede järele keelekorraldaja oma konksus sõrmi sirutada ei saa, ümbritsevad meid imelikud nimed, sealhulgas sellised, kus ilutsevad suurtähed just seal, kuhu nimeandja keeletunnetus ja silmaringi laius lubab selle panna. Võimalik, et ettevõtlik ja tubli inimene nägi telerist või internetist, et nii tehakse. Näiteks olümpia ajal ilmus äkki meediasse moodustis PyeongChang, kuigi enne saime kenasti ilma suure C-ta hakkama. Pealegi, nimi ei rikkuvat meest. Aga vahel ikka rikub küll.