Tartus käib politseioperatsioon Leedu autovaraste tabamiseks

Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Rain Vosman kinnitas, et politsei käivitas öösel Tartus operatsiooni Leedu autovaraste tabamiseks ning on alust arvata, et üks kurjategijate sõidukitest on hetkel veel piirkonnas. «Et tegu võib olla ohtlike kurjategijatega, tuleks sellisele sõidukile ja kahtlastele isikutele lähenemist või kontakti loomist vältida,» toonitas ta.

«Kõigi sel nädalal (eelmisel nädalal - toim) Pärnus toime pandud nelja autovarguse puhul saab öelda, et tegemist on professionaalsete varastega. Varaste sihtmärgiks on eelkõige uuemad autod, mis on käivitatavad võtmevaba süsteemi abil. Vargus pannakse toime väga kiiresti, see võib võtta maksimaalselt mõne minuti,» rääkis Lääne prefekt Kaido Kõplas Pärnu Postimehele.