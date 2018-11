Oleme harjunud mõttega, et meie üldlaulupeod on eesti identiteedi ilming, selle võimas väljund. See on laulu kaudu pinnale tõusev rahvustunde ja ühtehoidmise emotsionaalne sulam. Me vajame seda pidu nagu värsket õhku. Küllap seetõttu rahvas iga uut laulupidu nii ootab.