Novembri alguses on keskkonnainspektsioonile mitmel puhul teada antud krossimootorrattureist ja ATV-sõitjatest, kes on oma masinatega ringi kihutanud seal, kus seda sugugi teha ei tohiks. Tundub, et metsaaluseid on segi pööramas käidud organiseeritult.