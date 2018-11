Elukohajärgne kool ei pea olema kodule kõige lähemal

Tartu linnavalitsuse ametnikud, abilinnapea Madis Lepajõe, haridusosakonna juhataja Riho Raave ja statistilise analüüsi peaspetsialist Katrin Parv, andsid mõista, et tegelikult ei ole Tartus pettust palju. «Kui vaatame pilti üle linna, siis ei ole probleemi. Muidugi mõistan, et lapsevanema seisukohast on mure suur, kui tema laps kohast ilma jääb,» märkis Lepajõe.