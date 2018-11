Üürnikud jätsid pööningule maha suure elamise

Mõnel meist on tänavusest kuivast ja kuumast suvest alles ilus mälestus, mõni võib aga oma valdustest leida metsiku looduse jäetud soodsa suve mälestussamba, nagu näiteks Alatskivil elamise pööningult avastatud suur vapsikupesa, mis on 70 sentimeetrit kõrge ning kõige kopsakama koha pealt 50 sentimeetrit lai.

«Suvel me mingit liikumist maja otsa juures märkasime, sest anduriga tuli läks mõnikord justkui tühjast kohast põlema, aga allüürnike olemasolust me küll teadlikud polnud,» rääkis Alatskivi mees Andrus Salu, kes selle suure vapsikupesa üleeile oma kodu pööningult leidis.

Eestis on vapsik laialt levinud, sest toidu osas üsna valimatule ehk nii putuk- kui ka taimetoidulisele vapsikule jagub siin piisavalt söögipoolist ja elupaiku, näiteks puuõõnsusi, kuure ja pööninguid. «Tänavune kuiv ja kuum suvi oli kõigile putukatele, ka vapsikutele väga soodne,» rääkis Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi entomoloogia vanemteadur Tiit Teder. «Nad said palju väljas käia ja palju pesaehitusmaterjali varuda, nii ka see suur pesa Alatskivi maja pööningule tekkis.»