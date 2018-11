Esmaspäeva õhtul teatas Eesti jalgpalli esiliiga seitsmenda kohaga lõpetanud Tartu FC Santos, et jätkab uuel hooajal kaks astet madalamal ehk teises liigas. Klubi president Meelis Eelmäe tunnistas, et otsus ei sündinud üleöö, vaid on õhus olnud juba paar aastat. Ta nentis, et küsimus ei ole mitte rahaliste vahendite nappuses, vaid ennekõike koosseisus, kes on esiliigas mängimiseks liiga noor.