Läti sünnipäevanädal kulmineerub Eesti Rahva Muuseumis

Sel pühapäeval möödub täpselt sada aastat päevast, mil Riias tulid kokku Läti rahvaesindajad ja kuulutasid välja riigi iseseisvuse. Kārlis Ulmanise ajutine valitsus pääses küll võimule, kuid tal ei olnud esialgu sõjalist jõudu, et riigipiire kaitsta. Lätlastele on just 18. november vabariigi sünnipäev, mille tähistamine algas Tartus eelmisel nädalal.