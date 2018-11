Tartus stardipüstoli kannatanule vastu rinda surunud mees võeti vahi alla

11. novembri öösel teatati politseile, et Tartus Turu tänaval ähvardati meest relvataolise esemega. Teatele reageerinud politseipatrull pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 30-aastase mehe, kelle juurest leiti ka osadeks võetud stardipüstol.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Tatjana Tamme sõnul on selline käitumine ohtlik nii teistele kui ka endale. «Kui keegi kasutab avalikus kohas relvataolist eset ja sihib sellega kedagi, ei tea kõrvalised inimesed, kas tegemist on päris tulirelvaga ja kas inimeste elule on oht või mitte,» ütles Tamm.