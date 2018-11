Ligi tuhat klassitäit õpilasi ootab inimesi tutvustama oma tööd

Näiteks otsitakse inimesi, kes räägiksid oma tööst teeninduse, tehnoloogia, kirjanduse või kosmose valdkonnas. Otsitakse külalisõpetajaid, kes seoksid oma töö füüsika-, inimeseõpetuse või kunstitundides õpituga. Külalisõpetajaid oodatakse nii Elvasse, Mellistesse kui ka Tartusse «​Praegu on karjäärikuuks olemas 200 külalisõpetajat, nii et sajad õpetajad ootavad veel kiiresti külalisõpetajaid tundidesse,»​ ütles MTÜ Tagasi Kooli juht Teibi Torm.

Enim oodatakse inimesi, kes kasutavad töös eesti keele, matemaatika- ja geograafiatundides õpitut, ent broneerida saab kõikide õppeainete tunde. 22 protsenti kaheksanda ja 25 protsenti 11. klasside õpilastest ei tea, mida nad pärast kooli lõppu edasi teha tahavad, selgus üldhariduskoolide rahuloluoluküsitlusest. See viitab muu hulgas sellele, et tihti puudub õpilastel ettekujutus, mida üks või teine eriala endast kujutab.

Karjäärikuu külalistundides on kõigil võimalus tutvustada oma töö ülesandeid ja aidata nii õpilastel hilisemaid valikuid teha. «​Oleme tundidesse registreerumise protsessi võimalikult lihtsaks ja mugavaks teinud. Esmakordselt pakuvad õpetajad välja konkreetsed ajad ja teemad, millest külalisõpetajatel on lihtne kinni haarata,»​ avaldas Torm.

«​Seda näeb palju sotsiaalmeedias, eriti just Instagramis, kus ka õpilased tegutsevad. Miks mitte seda hariduses kasutada,»​ sõnas Torm. Foto võiks kuvada külalistunni ajal seinale, ent samal ajal need kümme asja võimaluse korral ka tundi kaasa võtta. «​Seda viimast on eriti soovitanud just meetodiga tutvunud õpetajad. Asjade vaatlemine ja katsumine tekitab õpilastes väga suurt huvi,»​ ütles Torm.