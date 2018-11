Arestimajas kambrikaaslase tapnud mees ähvardab endalt elu võtta, kui teda kohtuotsuseni vabadusse ei lasta

Eile maakohtus peetud eelistungil süüdistatav kohal ei viibinud, kuid tema kaitsja vandeadvokaat Tarmo Pilv edastas kohtule ja prokurörile teate, et süüdistatav taotleb kuni kohtuotsuse teatavaks tegemiseni enda vahi alt vabastamist. Vastasel juhul lubavat ta endalt vanglas elu võtta.

«Ma olen temaga mitmeid kordi suhelnud ning iga kord lõpeb meie vestlus sellega, et kui ta vahi alla jääb, siis võtab ta endalt elu,» selgitas Tarmo Pilv.

Prokurör Tatjana Tamm sõnas täienduseks, et on süüdistatava enesetapuähvardustest teadlik. «Oleme sellest teavitanud ka vangla julgeolekutöötajaid ning Steinbergil hoitakse vanglas seepärast eriti valvsalt silma peal,» lisas Tamm.

Prokurör selgitas, et säärased ähvardused käis süüdistatav välja juba ajal, mil prokuratuur taotles tema vahistamist.

Veel tõdesid nii kaitsja kui ka prokurör, et süüdistataval on kalduvus alkoholiga liialdada. Seetõttu sattus ta ka 6. juulil arestimajja, kus ta oma kambrikaaslase surnuks kägistas. Prokurör selgitas, et ainuüksi alkoholi kuritarvitamine ning sellega kaasnevad tagajärjed ei soosi mehe vahi alt vabastamist.