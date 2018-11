Tartu Santos loobus tippliigadest

Klubi president Meelis Eelmäe sõnul oli otsus raske, aga Santose arengu jaoks vajalik. «Vaatasime tõsiselt enda sisse, analüüsisime senist tööd ja leidsime, et peame oluliselt tõstma noortetöö kvaliteeti. Soovime pikas perspektiivis olla konkurentsivõimeline klubi tippjalgpallis, kuid selle jaoks on tarvis klubina kasvada - treenerite ja noorte arendamine on valdkonnad, kuhu peame investeerima,» selgitas Eelmäe.

«Suur tänu mängijatele ja treeneritele, kes meid Esiliigas on esindanud, ning poolehoidjatele, kelle toetus on olnud väga oluline. Esiliiga on atraktiivne keskkond ja me tahame tagasi tulla,» lisas Santose president.