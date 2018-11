Hooldust vajanud robot tegi pallaslase maali hiigelrepro lõpuks valmis

Korteriühistu Tähe 1 juhatuse liige Ülo Laumets ütles, et alguses taheti samale seinale lasta robotil värvida «Kremli ööbikute» reklaam, mis aga ühistu meelest sinna ei sobinud. Ühistu soovis mingit kompositsioon Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva või Tartu teemadel, aga peale jäi SprayPrinteri pakkumine teha sinna pallaslase Eduard Rüga maali «Lõikuskuul» repro.

«Majarahva käest küsisime üldkoosolekul, kuidas see pilt sobiks seinale,» lisas Laumets. «Meie maja vanainimestele see üldiselt alguses ei meeldinud, aga mida rohkem nad kavandit vaatasid, seda rohkem hakkas meeldima. Selle maalingu tegemisel oli probleeme, aga seinale see nüüd saadi. Üldmulje on hea ja eks see rikastab ju ka linnaruumi. Tore, et Tartus selliseid pilte tehakse.»

Tähe 1 seinale oli tarvis kanda just selline pilt seepärast, et maja asub silmahakkaval kohal ja et Tartu linnamuuseumis tuleb jaanuaris Pallase kunstikogu näitus. «Pallasel on meie kunstiajaloos väga oluline roll ja eks mööda Tähe tänavat jõuab ju ka kõrgema kunstikooli Pallas juurde,» selgitas SprayPrinteri esindaja Aet Rebane.

Korteriühistule Tähe 1 ei läinud see maksma midagi. Tartu linnavalitsus on eraldanud reservfondist linnamuuseumile 4800 eurot hiiglasliku seinamaalingu tellimiseks SprayPrinterilt. «Värvid maksavad ja tööd tuleb ka teha,» ütles Laumets. «Ega see pilt seinale niisama ei tule ju.»

Korteriühistu Tähe 1 juhatuse liikme andmeil valis maali «Lõikuskuul» välja Enn Lillemets. Maali autor Eduard Rüga on nõnda nagu ka Konrad Mägi, Aleksander Tassa, Ado Vabbe, Marie Reisik, Nikolai Triik, Ants Laikmaa, Kristjan Raud jt kuulunud kunstiühingusse Pallas, mis asutati 100 aastat tagasi Tartus. Ühingul oli ja on praegugi kunstikogu, kuhu kuulub seegi pilt. Originaal on maalitud 1975 kartongile guaši ja õlivärvidega.