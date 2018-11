Kodumaja jätkab Põhjamaades kortermajade ja hotellide ehitamist

Tartus Kodumaja kontserni majatehastes ehitatud puitkarkassil ruumelementidest valmib Norras tänavu kaks suurt kortermajade gruppi ning mitu väiksemat korrus- ja ridaelamut, Rootsis on lõpetamisel 76 toaga hotell. Põhjamaades jätkub töö ka järgmisel aastal. Hiljuti sõlmis Kodumaja majatehas lepingud Rootsis Järnas 40 korteri ja Gävles 72 hooldekodu korteri ehitamiseks, samuti on leping sõlmitud Norras Oslos 142 hoolduskorteri ehitamiseks. Järnasse kavandatud 40 korteriga maja ja Gävlesse kerkiva hooldekodu ehitamise ettevalmistused käivad, käsil on projekteerimis- ja planeerimistööd, teatas Kodumaja kontserni juht Andrus Leppik. Lisaks ehitab Kodumaja järgmisel aastal 142 hoolduskorterit Norras Oslos ning 215 toaga hotelli Vossis Norras.