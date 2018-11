Kätlin Konstabel: kaastundeväsimus ohustab kõigi abistajate töövõimet

Kui arstil või õel pole töökorralduslike jamade tõttu jaksu olla patsiendiga empaatiline, tunneb viimane end kehvasti ka siis, kui ravi oli igati korrektne. Tegelikult võib aga sellistel juhtudel olla ohus ka ravi kvaliteet. Patsiendi hinnangud ravi tulemuslikkusele, aga ka tema motivatsioon ravis aktiivselt kaasa lüüa sõltuvad sellestki, kas arsti juurest lahkutakse tundega, et inimest on mõistetud ja kuulatud. Seepärast tuleks neil, kelle langetada on terviseteenuste korraldust puudutavad otsused, võibolla mõelda päris primitiivselt: mida teha, et neil, kes ravivad ja aitavad, oleks seda teha võimalikult lihtne ja mõistlik? Ja mida saaks teha, et arstid saaksid olla maksimaalselt sõbralikud ja hoolivad?

Võibolla on mul lihtsalt väga vedanud, aga viimase aasta jooksul erinevate tervishoiuasutustega suheldes pole mitte kordagi tekkinud mulle abi andnud inimestega hirmu, et olen üleliigne ja tüütu, mingu ma üldse parem kiiremini minema. Vastupidi, asjalik-sõbralikul moel olen kaasa saanud tunde, et mind kuulati ja taheti aidata, ning lootuse, et asjad lähevad paremaks.

See asjalik sõbralikkus on tunda olnud sajal moel ning pole vajanud pikka juttu ega aega. Perearst, kes rahulikult kuulab ja kaasa mõtleb, ning pereõde, kes telefonis ikka meelde tuletab, et tõsise palaviku ja sandi enesetundega ilmselgelt viiruse küüsis olles pole tingimata vaja end nende juurde kohe ülevaatusele vedada. EMO õde, kes teatas, et arst on praegu küll hõivatud ja päris kohe tulla ei saa, aga et valu ei pea ma sellepärast ometi kannatama – ja tegi nii, et ei kannatanud ka. Hooldaja, kes «pahandas» minuga, miks ma ometi ei kutsunud teda varem appi voodit mugavamasse asendisse sättima, selleks nad ju ongi, et aidata. Nii just ütleski.

Selliseid mõnusa tundega meenuvaid näiteid oleks veel. Vahel on see lihtsalt seletamatu lahe olek või mingi fraas, mis ühe tooniga öeldes on muhe ja võtab pingeid maha, aga teisega lausutult, jah, võiks olla vaat et kuri.

Muidugi suureneb kaastundeväsimuse esinemise tõenäosus, kui suhted abistatavatega on keerulised – olgu siis ravijärjekordade, ebaadekvaatsete ootuste või meedia kaasabil loodud negatiivse kuvandi tõttu.