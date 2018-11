Tartu linnakirjaniku uus raamat üllatab mitmeti

Nimelt on Keränen seikluslikku ja kohati pingelisse tegevusse haaranud kaks muumiat ja antiiksed skulptuurid, mis asuvad Tartu ülikooli peahoones kunstimuuseumi saalides ja kambrites. Väikest viisi üllatus on ka teine tegevuspaik – Annelinn koos Hiinalinnaga.

Kolmas üllatus peitub raamatus veelgi. Nimelt ei ole selles mitte ühtegi joonistust, kuigi kujundaja on seesama Marja-Liisa Plats, kes on illustreerinud Rampsi sarja. Kaanekujunduse on ta teinud ülikooli kunstimuuseumi musta kabineti seinamaalingu eeskujul. Mõned lapsed võivad sellises piltideta raamatus pettuda, teistele võib see aga anda hoogu fantaasialennuks.