Tartlased on üldiselt prügiveoga rahul, kuid nurisevad selle paindlikkuse ja hindade üle

Nurisetakse jäätmevedajate vähese paindlikkuse, koostöövalmiduse (23 protsenti) ja hindade üle (21 protsenti), kuigi mõistetakse, et korraldatud olmejäätmeveo süsteemi on teatud jäikus sisse kirjutatud.

Arvamused jäätmeveo hindade kohta on väga erinevad. Osa vastajate meelest on hinnad kõrged, teise osa hinnangul meeldivalt soodsad ning kolmandad oleks nõus parema kvaliteedi nimel rohkem maksma.

Eramajade elanikud tunnevad heameelt, et veod tehakse õigel ajal ja on stabiilsed. Kiidetakse mugavalt e-postile saadetavat veograafikut ning veopäevale eelnevat meeldetuletust. Häirivana mainitakse asjaolu, et ei ole teada auto tuleku täpne kellaaeg jäätmeveopäeval ja seda, et aiajäätmete jäätmejaama toimetamine on raske. Mõned vastajad ei ole kursis võimalusega tellida eramajade juurde tasuta pakendikoti või kortermajade juurde tasuta pakendikonteineri teenust, et jäätmeid ei tuleks viia kaugel asuvasse avalikku pakendikogumiskohta. Kortermajade elanikud laidavad prügikastide ületäitumist oma maja juures. Vastustes viidati raskelt leitavale infole jäätmeveo toimumise aja kohta.