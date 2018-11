Zeppelinis võtavad poodnikelt tööjärje üle ehitajad

Suurem muudatus on seotud Turu tänava ääres asuva Zeppelini esimesel korrusel kaupleva Maxima laienemisega, mille tulemusena saavad külastajad järgmise aasta teises pooles seal sisseoste teha 2700 ruutmeetril. «Maxima XX kauplus uuendatakse täies mahus,» teatas Zeppelini kaubanduskeskuse turundusjuht Karin Haab.

Ehitajad hakkavad Zeppelinis tööle järgmise aasta aasta alguses. Maxima investeerib ehitusse pea kolm miljonit eurot, suurem kauplus on kavas avada järgmise aasta sügisel. Enne seda, suve teiseses pooles paneb Maxima Zeppelinis poe kolmeks kuuks kinni.

Pärast remonti avavad esimesel korrusel uksed ka praegusest suurem apteek ja lillepood. Tööd jätkab seal ka Kliin pesu- ja selvepesumaja. Teisel korrusel jätkavad tegutsemist kodu ja vabaaja kaupu pakkuvad poed. Alumisel korrusel on ehitustööd on kavas teha nii, et teine korrus jääb külastajatele avatuks, keskust lühemaks või pikemaks sulgeda plaanis ei ole.