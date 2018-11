Aasta pärast haldusreformi algab vigade parandus

Reedel Tartus rahandusministeeriumi korraldatud haldusreformi konverentsil ütles riigihalduse minister Janek Mäggi avasõnas, et aasta pärast haldusreformi ellu viimist ei ole veel õige aeg järeldusi ja kokkuvõtteid teha. «Me eksime, kui arvame, et haldusreform on nüüd lõplik ja jääv, sest territooriumide ümberjaotamine toimub kindlasti ka edaspidi,» lausus ta.