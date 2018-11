Karismaatiline türann, kes ihaldas Kuud

Stseenis lavastusest «Caligula» on esiplaanil Caligula (Kaarel Targo, vasakult) ja Lepidus (Kristjan Lüüs), tagaplaanil Helicon (Märt Koik). Gabriela Liivamägi/Must Kast

Teatri Must Kast viienda hooaja avalavastus «Caligula» toob vaatajate ette loo karismaatilisest keisrist, kes oleks kõigi lemmik – kui ta vaid nii julm ei oleks. Vaataja kohtub Vana-Rooma impeeriumi noore keisri Caligulaga raskel ajal: äsja on surnud tema õde ja eluarmastus Drusilla, teda vaevab enesetapjalik meeleheide, mis on otsekui verejanuline deemon, kes noore valitseja enda küüsi haarab.