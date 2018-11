Tarvo Siilaberg: veel kord lasteaiasundusest ja vanemate valikuvabadusest

Olen sunnitud ümber lükkama Heljo Pikhofi kriitika minu funktsionaalse lugemisoskuse aadressil (TPM, 6.11). Koalitsiooni kuuluva riigikogu liikmena on Pikhof oma artiklis (TPM, 18.10) sõnaselgelt kirjutanud järgmist: «Haridus- ja teadusministeerium peab plaani kehtestada Eestis kohustuslik alusharidus. Kui lapsevanem soovib last ikkagi koju jätta, tuleks see vormistada koduõppena ja tagada igale koolieelikule vähemalt 20 tundi nädalas tasuta lasteaias käimist. See annaks võimaluse hoida lapsel silm peal, et näha, kuidas ta areneb.»