Tartu kinnisvarast ostja pilguga: odavad ridaelamud, suitsused tared

Ja nii need tartlased põgenevad, lennates oma unistuste saialilledele, ja linn nutab, et kaotab elanikke ja maksuraha! Aga ehitage Tartu pommiaugud täis! Paraku ainus, kes ehitada julgeb, on ülikool. No jah, Brüsseli raha.

Ekstallinlasena tean, et tavaline jalutuskäik parkimismajast objektile on pealinnas üks kuni kolm kilomeetrit. Väikses armsas puust linnas Tartus on see nelisada meetrit, mitte rohkem. Jätad auto Taskusse, pisike tore jalutuskäik jõe ääres ja oledki kohal. Eile panin auto viis meetrit Rüütli tänavast, aga Tallinnas on võimatu parkida autot viie meetri kaugusele Raekoja platsist, mupo laseb kohe maha, võib-olla. Lohutuseks võib öelda, et neil vist veel ei ole relvaluba, aga pealinnas on parkimine siiski arutult kallis. Selles mõttes on Tartu mõnus.