Meistriliiga parim eestlasest väravakütt Tristan Koskor: tõestasime, et oleme mängumehed

Esimese poolaja lõpus avanes Kalevil hiilgav võimalus juhtima minna, kuid Tammeka väravavaht Karl Johan Pechter püüdis Hidetoshi Wakui löödud penalti.

See andis kodumeeskonnale uut indu ning teise poolaja alguses avas Tristan Koskor mänguskoori, kui realiseeriks väravaks Sten Reinkorti hea söödu. Tegemist oli Koskori 21. tabamusega sel hooajal, mis teeb tast meistriliiga edukaima eestlasest väravaküti.

63. minutil duubeldas Reinkort suurepärase individuaalse ponnistuse lõpetuseks Tammeka eduseisu ning kuigi endine Tartu klubi pallur Kevin Rääbis lõi viis minutit hiljem ühe värava tagasi, kirjutas Tammeka tabelisse ikkagi 2:1 võidu.

Tristan Koskor tõdes kohtumise järel, et võidu tõi ennekõike tahe, sest kogu Tartule taheti tõestada, et ollakse paremad. Vasakul äärel rüganud Henri Järvelaid lisas, et tegelikult jäid paljud head võimalused löömata, suutnuks need ära realiseerida, poleks lõpus pingeid peal olnud.

Kui hooaja eel lubas Koskor kõmmutada vastastele vähemalt 15 väravat, siis ta tunnistas, et lõpuks kokku saadud 21 oli ka tema enda jaoks ootamatu number. «Eks selle taga on nii enda kõva töö, kuid mõistagi ka see, et selja taga on nii hea tiim, tänu kellele mul need võimalused avanevad,» ütles suve hakul ka koondisekutse pälvinud ründaja.

Hooaja kokkuvõtteks nentis Koskor, et mänguliselt tehti kindlasti edasiminek. «Paljud ei uskunud, et nii kaugele jõuame – tõestasime, et oleme mängumehed,» lausus Koskor.