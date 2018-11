Elektrilevi paigaldab Tartu vanalinna säästlikud leedvalgustid

«Olemasolevates Tartu vanalinna valgustites on kasutusel kollase valgusvärvusega naatriumvalgustid ja nende ettenähtud eluiga hakkab läbi saama. Uued leedtehnoloogial põhinevad valgusallikad on valgemad ja sooja valgusega, mis loob linnaruumist hubase ja loomuliku valguskeskkonna,» selgitas Elektrilevi varahaldusteenuste üksuse juht Andrus Kraht.

Uus tehnoloogia võimaldab ka energiat säästa. Uued leedmoodulid on võrreldes vanadega 20W väiksema võimsusega ehk 30% energiasäästlikumad. «Kui arvestame, et tänavavalgustus põleb ligikaudu 4000 tundi aastas, siis tähendab see linna jaoks igal aastal märgatavat rahalist kokkuhoidu,» lisas Kraht.