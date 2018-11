Haruldane trükis jääb ERMi püsinäitusele pikemaks ajaks

«Agenda parva» eestikeelse tekstiosa murdeliste joonte põhjal on järeldatud, et teksti tõlkija on kasutanud Tartumaa lõunaosa või Võrumaa lääneosa murret. Ajaloolane ja arhivaar Vello Helk oletab, et tõlkijaks võis olla liivimaalane Wilhelm Buccius, kes oli aastatel 1614-1621 Tartu jesuiitide eesti jutlustaja ja seminari prefekt ning oskas väga hästi eesti keelt.